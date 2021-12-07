النفط تؤكد التزامها بتجهيز معامل الطابوق بالحصة المقررة لها من مادة النفط الأسود

2021/12/07 | 15:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكدت وزارة النفط، التزامها بتجهيز معامل الطابوق بالحصة المقررة لها من مادة "النفط الأسود".وأوضحت وزارة النفط في بيان:" التزامها بتجهيز معامل الطابوق بالحصة المقررة لها من مادة "النفط الاسود " وبالسعر المدعوم الذي يمثل نسبة (١٥٪) من سعر النشرة العالمية".وأشارت إلى:" انها تدرس طلبات بعض اصحاب معامل الطابوق بإستمرار تجهيزهم بكمية من الوقود "النفط الاسود "عند توقف معاملهم لإغراض الصيانة"./انتهى7

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