أمانة مجلس الوزراء تعقد اجتماع لجنة معالجة ملوحة الفرات وإنشاء الحزام الأخضر

2021/12/07 | 15:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ رأس الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، الاجتماع الخاص ببحث جدول أعمال اللجنة المعنية بإيجاد الحلول لمعالجة ملوحة حوض نهر الفرات ومكافحة التصحر ضمن نطاق محافظات (الديوانية، والمثى، وذي قار).وأكد الغزي خلال الاجتماع، على ضرورة الاهتمام بهذا المشروع الحيوي، الذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين في المحافظات الثلاث بعامة، وشريحة المزارعين بخاصة، ولاسيما أن الحكومة العراقية وضعت ضمن أولوياتها، النهوض بالقطاع الزراعي وإصلاح النظام الغذائي وحماية المنتوج المحلي.وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة، وضعت جميع الرؤى والمقترحات بشأن المشروعَيْن، وأعدت توصياتها الخاصة خلال أربع جلسات، لغاية إصدار قرار مجلس الوزراء المرقم (379 لسنة 2021) الذي خصص ثلاثة مليارات دينار لصالح وزارة الزراعة، ومثلها لوزارة الموارد المائية؛ لغرض المباشرة بالخطة التي وضعتها اللجنة بالتنسيق مع الفريق الاستشاري الذي يضم عددا من الأكاديميين والاستشاريين.وحث ، ملاكات وزارتي الزراعة والموارد المائية، إضافة إلى دوائر الزراعة والموارد المائية في المحافظات المعنية، على مضاعفة الجهد ورفع وتيرة العمل، وضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المعدة بحسب خطة العمل؛ من أجل إنهاء ظاهرتي ملوحة نهر الفرات والتصحر، عبر إنشاء حزام أخضر، وتحويل جزء من الأراضي المحاذية للطريق الدولي إلى أراض زراعية./انتهى7

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