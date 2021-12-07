رئيس الجمهورية: الحادث الإرهابي في البصرة محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلد

2021/12/07 | 15:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، ان الحادث الارهابي في البصرة محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلد.وكتب صالح على حسابه بموقع “تويتر” قائلا إن “الحادث الإرهابي الاجرامي الذي استهدف أهالي البصرة في هذا التوقيت، محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلد”.واضاف “علينا توحيد الصف ودعم الدولة واجهزتها الأمنية، اذ لا خيار امامنا الا التكاتف وحماية الامن والسلم المجتمعيين ومعاقبة الجناة”.

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