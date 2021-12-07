خبير قانوني: دعوى الفتح ضد ’الانتخابات’ سيؤخر المصادقة على نتائجها

2021/12/07 | 15:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رأى الخبير القانوني، علي التميمي، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في الطعن المقدم من رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يعني تأجيل المصادقة على نتائج الانتخابات إلى بعد حسم هذه الدعوى والدعاوى الأخرى المقامة أمام المحكمة الاتحادية.

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وقال التميمي في إيضاح قانوني، تابعه "ناس" (7 كانون الأول 2021): إنه "يجوز للمحكمة الاتحادية العليا أن تتخذ القرار المناسب وفق الأدلة المقدمة في الدعوى من حيث تطبيق قانون الانتخابات الجديد، وقانون المفوضية العليا للانتخابات، وهل كان التطبيق مخالف للدستور من عدمه ".

وأضاف، "يمكن للمحكمة الاتحادية عدم المصادقة على نتائج الانتخابات جزئيا أو كليا أو إعادة العد والفرز يدويا في عموم العراق ".

وبحسب التميمي فإنه "وفقا لهذه الدعوى والدعاوى الأخرى يبدو أن المصادقة على نتائج الانتخابات ستتاخر لحين حسم هذه الدعاوى، إذ أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بات وملزم للسبطات كافة وفق المادة ٩٤ من الدستور ".

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