اجلاء 417 عراقياً من العالقين على حدود بيلاروسيا

2021/12/07 | 15:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، أن الخطوط الجوية اجلت 417 عراقيا من العالقين على الحدود البيلاروسية.

وذكر بيان للوزارة، أن “الخطوط الجوية العراقية اجلت نحو (417) مواطناً عراقياً من العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية عبر رحلتها الإستثنائية الإنسانية الثامنة التي نفذت اليوم من مطار مينسك الى مطاري أربيل وبغداد”.

وأضاف البيان أن “عدد الذين تم نقلهم بنجاح من خلال هذه الرحلات أرتفع الى (3139) عراقياً”.

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