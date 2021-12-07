اصابة 3 منتسبين بانفجار في كركوك

2021/12/07 | 15:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الثلاثاء، باصابة 3 منتسبين امنيين بتفجير عبوة استهدفت عجلتهم جنوب كركوك.

وذكر مراسل NRT عربية، (7 كانون الالو 2021)، ان "عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة الى اللواء العشرين ضمن الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، بين قرية سهيل وقرية ربيضة جنوب كركوك".

وأضاف، أن "الانفجار أدى الى اصابة 3 من العناصر نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

N.A

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