رئيس الجمهورية يدعو إلى دعم الدولة واجهزتها الأمنية

2021/12/07 | 15:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، دعم الدولة وأجهزتها الأمنية، مشيرا الى ان تفجير البصرة محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلد.‏وقال صالح في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “الحادث الإرهابي الاجرامي الذي استهدف أهلنا في ‎البصرة وفي هذا التوقيت، محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلد”.وأضاف، “علينا توحيد الصف …

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