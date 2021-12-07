2021/12/07 | 15:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجه الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، خطابا الى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، عقب التفجير الذي وقع في محافظة البصرة.

ظهرت المقالة عقب تفجير البصرة..



الخزعلي يخاطب الكاظمي أولاً على النور نيوز.

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