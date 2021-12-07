2021/12/07 | 15:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعكس المصور الفوتوغرافي، دانيال جبهارت دي كوكوك، أسلوب الحياة السري للكلاب في التقويم السنوي الجديد، والذي يُعرف باسم "Doggystyle".

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