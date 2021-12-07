إجلاء وجبة جديدة من العالقين على الحدود البيلاروسية

2021/12/07 | 15:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، أن الخطوط الجوية اجلت 417 عراقيا من العالقين على الحدود البيلاروسية.وذكر بيان للوزارة، أن “الخطوط الجوية العراقية اجلت نحو (417) مواطناً عراقياً من العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية عبر رحلتها الإستثنائية الإنسانية الثامنة التي نفذت اليوم من مطار مينسك الى مطاري أربيل وبغداد”.وأضاف البيان أن “عدد الذين […]

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