مقتل 4 إرهابيين بعد محاصرتهم في الانبار

2021/12/07 | 15:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الأمنية ستلاحق الإرهاب أينما كان وأن لديها القدرة على الوصول إلى أوكارهم .

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