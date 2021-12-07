أمين مجلس وجهاء الجنوب: الهدف من تفجير اليوم ضرب اقتصاد البصرة

2021/12/07 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةاكد امين مجلس وجهاء الجنوب الشيخ محمد الدنبوس، اليوم الثلاثاء، ان الهدف من تفجير اليوم، هو ضرب اقتصاد محافظة البصرة.وقال الدنبوس في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الهدف من تفجير اليوم الذي وقع قرب تقاطع الصمود، هو ضرب اقتصاد البصرة كونها خاصرة البصرة الاقتصادية والهدف منه استهداف الاقتصاد العراقي".واضاف ان "ثقتنا عالية بالقوات الأمنية في البصرة في كشف المتورطين بانفجار مطعم جنوة"، مستدركا بالقول: "نطالب بفتح تحقيق حقيقي وليس شكلي في حادثة اليوم وإعادة رسم الخارطة الأمنية في المحافظة".

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