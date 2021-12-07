الإعلام الأمني تكشف تفاصيل عملية قتل إرهابيين بصحراء الانبار

2021/12/07 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانباركشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عملية استثنائية لقتل إرهابيين في صحراء الأنبار.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "لاحقاً لخبر العملية النوعية التي جاءت يوم أمس وبعد أن خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة رصدت وكراً لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي منطقة الكيلو ١٦٠ في صحراء الانبار بواسطة طائرة استطلاع للتحالف الدولي ووعزت الى قيادة القوة الجوية لتنفيذ ضربة جوية بواسطة طائرات F_16 العراقية".واضافت ان "العملية أسفرت عن قتل ٦ إرهابيين"، لافتة الى انه "على ضوء ذلك خرجت قوة فوج مغاوير الفرقة الخامسة لتفتيش المكان بحثا عن أي عناصر ارهابية أخرى او تجهيزات او أسلحة في المكان ذاته".وتابعت: "تمكنت القوة من محاصرة ٤ عناصر مسلحة من عصابات داعش الإرهابية وتمكنت من قتلهم بعد الاشتباك معهم".

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