ابو ظبي ..اليوم أولى حلقات من برنامج الشعر النبطي

2021/12/07 | 15:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبو ظبي:/ نينا/ تنطلق من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، مساء اليوم أولى حلقات البث المباشر من برنامج الشعر النبطي "شاعر المليون" بموسمه العاشر، والذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات عبر قناتي بينونة والإمارات.ويبدأ مشوار المنافسات الشعرية بمشاركة 48 شاعراً وشاعرة من 9 دول عربية /الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، العراق، الكويت، اليمن، سلطنة عُمان، سوريا/، والذين سيقدمون روائعهم الشعرية كل ثلاثاء على مدى 16 أسبوعاً، وضمن مراحل منافسات متعددة وصولاً إلى تتويج الفائز بلقب وجائزة البرنامج.وتمكن البرنامج من تقديم /432/ شاعراً على مدى 9 مواسم خلال الفترة 2016-2020، منهم 21 شاعرة وصلت منهن 3 شاعرات من السعودية والإمارات لغاية اليوم للمرحلة الأخيرة للبرنامج، وقدّم الشعراء الـ 432 ما يزيد عن /1250/ قصيدة خلال البث المُباشر على مسرح شاطئ الراحة، ما بين قصيدة رئيسية أو قصيدة مُجاراة، وذلك عبر 136 حلقة بث مباشر على مدى 9 مواسم./انتهى

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