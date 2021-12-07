محافظ البصرة: اتصال الصدر رفع معنوياتنا

2021/12/07 | 15:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال محافظ البصرة أسعد العيداني، الثلاثاء، إن اتصال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن تفجير البصرة، "عزز من الروح المعنوية لنا ولأهالي البصرة والاجهزة الامنية".

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وأوضح العيداني في تدوينة تابعها "ناس"، (7 كانون الاول 2021)، "تلقيت اتصالا هاتفياً من السيد مقتدى الصدر بعد الحادث الإرهابي الذي ضرج صباح اليوم البصرة الحبيبة بالدماء، حيث عزز من الروح المعنوية لنا ولأهالي البصرة ولأجهزتنا الأمنية البطلة، التي لطالما تصدت للإرهابيين وفككت الكثير من خلاياهم".

واضاف، "نعاهد سماحته وكل الخيرين في بلادنا أن نبقى عيوناً ساهرة من اجل المحافظة على ثغر العراق مبتسماً دوماً".

ودان رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، التفجير الذي ضرب محافظة البصرة، مشيراً إلى أنه محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلاد.





وقال صالح في تغريدة عبر "تويتر" (7 كانون الأول 2021): إن "الحادث الإرهابي الاجرامي الذي استهدف أهلنا في البصرة⁩ وفي هذا التوقيت، محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلد، علينا توحيد الصف ودعم الدولة واجهزتها الأمنية، اذ لا خيار أمامنا إلا التكاتف وحماية الامن والسلم المجتمعيين ومعاقبة الجناة".

وأضاف، "‏الرحمة والخلود لشهدائنا الابرار والشفاء لجرحانا".

ودان رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، الثلاثاء، التفجير الذي استهدف مستشفى الجمهورية في محافظة البصرة.

وقال بارزاني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (7 كانون الأول 2021): ندين بأشد عبارات الإدانة ونستنكر الهجوم الإرهابي الوحشي الذي استهدف اليوم وسط مدينة البصرة، باستخدام عجلة مفخخة، وأسفر عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين".

وأضاف، "نتقدم من الأعماق بتعازينا لعوائل وذوي الشهداء، ونتعاطف معهم من القلب ونشاطرهم أحزانهم، داعين الله تعالى أن يتغمد أرواح الشهداء بعطفه ورحمته ويلهم عوائلهم وأقاربهم الصبر والسلوان".

وتابع، "نرجو الشفاء العاجل للجرحى، ونجدد التأكيد على أن إقليم كردستان مستعد لاستقبال الجرحى وتقديم كل الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم في مستشفياته".

وكشفت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، طبيعة التفجير الذي هز محافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (7 كانون الأول 2021): "في معلومة أولية تبين خلية الإعلام الأمني عن وقوع حادث تفجير دراجة نارية في تقاطع الصمود في محافظة البصرة وأدى الحادث حسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة إلى استشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية".

واضافت، أنه لا زال خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة يتواجدون في مكان الحادث لتحديد ماهيته وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة الحادث وستعلن الخلية في بيان لاحق تفاصيل اوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية".

وفي آخر التطورات، قال محافظ البصرة أسعد العيداني، إن "الانفجار أسفر عن مقتل وإصابة 8 مدنيين وسط محافظة البصرة".

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