بعد 22 شهرا في السجن.. مصر تفرج عن الباحث باتريك زكي

2021/12/07 | 15:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت محكمة مصرية بالإفراج عن الناشط والباحث باتريك جورج زكي الذي اعتُقل في فبراير العام الماضي لدى وصوله إلى القاهرة قادما من إيطاليا، وفق ما أفادت عائلته فرانس برس.

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