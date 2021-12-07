ألمانيا تبدي قلقها حيال نشر القوات الروسية على حدود أوكرانيا

2021/12/07 | 15:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعرب مستشار ألمانيا المحتمل أولاف شولتس عن قلقه حيال نشر القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع قادة أحزاب ائتلاف “إشارة المرور”، قال شولتس اليوم الثلاثاء إن “الأمن والتعاون في أوروبا يتطلبان مبادئ تم التفاوض عليها في سياسة التهدئة ولا تزال سارية حتى اليوم” ومن هذه المبادئ حرمة الحدود وعدم المساس بها، ومن المهم للغاية ألا يتصفح أحد في كتب التاريخ من أجل أن يتمكن من إعادة ترسيم الحدود من جديد”.

وأضاف شولتس أن ألمانيا وأوروبا والولايات المتحدة تنظر بقلق بالغ إلى تحركات القوات على الحدود الأوكرانية ” ولذلك يجب أن يكون من الواضح تماما أن وجود تهديد بالنسبة لأوكرانيا هو موقف غير مقبول، ولهذا السبب فنحن واضحون جداً جداً”.

وتابع شولتس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعبر عن هذا الموقف المشترك في محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

من جانبه، كرر رئيس حزب الخضر روبرت هابيك موقفه الداعي إلى تزويد أوكرانيا بأسلحة للدفاع قائلا إنه “لم يفهم لماذا لا تسهم ألمانيا في حماية الأوكرانيين بحيث لا يكونون عرضة للتهديد، وقال إنه “تحدث في هذا الصدد عن توريد أسلحة دفاعية” تتعلق بأنظمة تتصدى للهجمات أو نشر المتفجرات.

في الوقت نفسه، قال هابيك: “يجب أن يكون الحل دبلوماسياً فيما يتعلق بالموقف في أوكرانيا، الآن بمعنى أنه يجب على أوروبا أن توجه كل الجهود من أجل إعادة تفعيل كل الصيغ الموجودة”.

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