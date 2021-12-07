2021/12/07 | 15:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، أن الخطوط الجوية اجلت 417 عراقيا من العالقين على الحدود البيلاروسية.

وذكر بيان للوزارة تلقى NRT عربية، نسخة منه، (7 كانون الاول 2021)، أن "الخطوط الجوية العراقية اجلت نحو (417) مواطنا عراقيا من العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية عبر رحلتها الإستثنائية الإنسانية الثامنة التي نفذت اليوم من مطار مينسك الى مطاري أربيل وبغداد".

وأضاف البيان، أن "عدد الذين تم نقلهم بنجاح من خلال هذه الرحلات أرتفع الى (3139) عراقيا".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يجلي دفعة جديدة من مواطنيه العالقين على الحدود البيلاروسية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يجلي دفعة جديدة من مواطنيه العالقين على الحدود البيلاروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).