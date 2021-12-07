إجلاء وجبة جديدة من العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية

2021/12/07 | 15:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، إجلاء

نحو 417 مواطناً عراقياً عالقاً على

الحدود البيلاروسية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "الخطوط الجوية العراقية

اجلت نحو 417 مواطناً عراقياً من

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