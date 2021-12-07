2021/12/07 | 15:56 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، إجلاء
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجلاء وجبة جديدة من العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نحو 417 مواطناً عراقياً عالقاً على
الحدود البيلاروسية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون
الخبرية، إن "الخطوط الجوية العراقية
اجلت نحو 417 مواطناً عراقياً من
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجلاء وجبة جديدة من العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجلاء وجبة جديدة من العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).