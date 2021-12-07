النفط توضح بشأن معامل الطابوق

2021/12/07 | 15:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن تجهيز معامل الطابوق بالحصة المقررة من “النفط الاسود”.وأكدت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “التزامها بتجهيز معامل الطابوق بالحصة المقررة لها من مادة النفط الاسود وبالسعر المدعوم الذي يمثل نسبة 15% من سعر النشرة العالمية”.وأشارت الى انها “تدرس طلبات بعض أصحاب …

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