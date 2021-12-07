الصدر يشدد على أهمية الاستقرار الأمني في البصرة

2021/12/07 | 15:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، على أهمية الاستقرار الأمني في البصرة، مشيرا الى ان المحافظة تمثل مكانة وطنية واقتصادية وأمنية لعموم محافظات العراق.وجاء في بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الصدر أجرى اتصالاً هاتفياً بمحافظ البصرة أسعد العيداني، لمتابعة الخرق الأمني الذي حصل صباح هذا اليوم …

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