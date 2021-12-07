"اللي فات مات".. ماذا تغير بأول مواجهة كروية بين مصر والجزائر منذ 11 عاما؟

2021/12/07 | 16:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن ينسى عشاق كرة القدم في مصر والجزائر ما جرى قبل نحو 12 عاما..موقعتان ناريتان بفارق 4 أيام في تصفيات مونديال 2010 أشعلتا عواصف من الجدل بين البلدين.

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