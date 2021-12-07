الحلبوسي ومسعود بارزاني يبحثان نتائج الانتخابات المبكرة،وجهود تشكيل الحكومة

2021/12/07 | 16:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ، اليوم الثلاثاء، مع رئيسَ الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني تطورات الوضع السياسي في البلاد، ونتائج الانتخابات المبكرة، والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي، لتحالف تقدم في بيان صحفي، ان “الحلبوسي يرافقه وفد من التحالف التقى رئيسَ الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني“، مبينا انه “في مستهلِّ اللقاء، قدَّم رئيس تحالف تقدم تعازيه لأسر الشهداء في البيشمركة، الذين استُشهدوا في الأيام القليلة الماضية إثر هجمات تنظيم داعش الإرهابي”.

واضاف البيان، “بحث الاجتماع تطورات الوضع السياسي في البلاد، ونتائج الانتخابات المبكرة، والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

وشدَّد الاجتماع على “ضرورة تنفيذ الإصلاحات الحقيقية في المرحلة المقبلة، لمواجهة الأزمات والتحديات التي تعاني منها البلاد، وإعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية”.

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