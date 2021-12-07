الاعلام الامني.. قتل عناصر من داعش في محافظة عراقية (فيديو)

2021/12/07 | 16:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن قتل أربعة "إرهابيين" بعد محاصرتهم في الأنبار.

وذكر بيان للخلية تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (7 كانون الاول 2021)، أنه "لاحقا بالعملية النوعية التي جاءت يوم أمس وبعد أن رصدت خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة وكرا لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي منطقة الكيلو 160 في صحراء الأنبار، بواسطة طائرة استطلاع للتحالف الدولي وأوعزت إلى قيادة القوة الجوية لتنفيذ ضربة جوية بواسطة طائرات F_16 العراقية، وأسفرت عن قتل 6 إرهابيين".

واضاف، انه "على ضوء ذلك خرجت قوة فوج مغاوير الفرقة الخامسة لتفتيش المكان بحثا عن أي عناصر إرهابية أخرى أو تجهيزات او أسلحة في المكان ذاته، وقد تمكنت من محاصرة 4 عناصر مسلحة من عصابات داعش الإرهابية وتمكنت من قتلهم بعد الاشتباك معهم".

وأضاف ان "القوات الأمنية ستلاحق الإرهاب أينما كان وأن لديها القدرة على الوصول إلى أوكارهم في مختلف الظروف والمناطق".

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