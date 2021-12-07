الحكيم بعد تفجير البصرة: على الأجهزة الامنية

2021/12/07 | 16:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية،

عمار الحكيم، الثلاثاء، عن استنكاره

للتفجير الذي استهدف مدينة البصرة،

داعياً الجهات الامنية إلى "عدم

التراخي".

وقال الحكيم في بيان مقتضب تلقته وكالة

نون الخبرية، ان

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