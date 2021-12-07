بالصور.. بدء الاجتماعات الاستشارية الإنمائية المشتركة بين العراق وألمانيا

2021/12/07 | 16:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، بدء

الاجتماعات الاستشارية الإنمائية

المشتركة بين العراق والمانيا.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة نون

الخبرية، أنها "نظمت، اليوم،

الإجتماعات الإستشارية الأنمائية بين

الحك

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