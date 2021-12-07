الاعلام الامني: تدمير 6 اوكار للارهابيين في حمرين

2021/12/07 | 17:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الثلاثاء، عن تدمير ٦ أوكار للإرهابيين في جبال حمرين.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تواصل قواتنا المسلحة، دك أوكار الإرهابيين وملاحقة عناصره المنهزمة بإشراف قيادة العمليات المشتركة، حيث نفذ طيران القوة الجوية بواسطة تشكيل طائرات L159 خمسة ضربات دقيقة، استهدف خلالها ٦ أوكار للإرهابيين ودمرتها في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالي".

واضافت ان "قوة أمنية خرجت لتفتيش المكان ، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً عن نتائج هذه الضربات".

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