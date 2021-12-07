إطلاق ورقة

2021/12/07 | 17:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق المصرف المركزي في دولة الإمارات ورقة نقدية جديدة عن "فئة الخمسين درهما"، الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد، ما أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

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