2021/12/07 | 17:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القضايا المهمة التي تعنى بالشأن العراقيّ والمنطقة.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “اتصالا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق والامم المتحدة يبحثان قضايا مهمة في المنطقة المركز الخبري الوطني.

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