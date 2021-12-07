الإعلام الأمني: استهداف 6 أوكار للإرهابيين بضربة جوية في جبال حمرين

2021/12/07 | 17:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، استهداف 6 أوكار للإرهابيين بضربة جوية في جبال حمرين.وذكرت الخلية في بيان انه “تواصل قواتنا المسلحة، دك أوكار الإرهابيين وملاحقة عناصره المنهزمة بإشراف قيادة العمليات المشتركة”.واضافت “حيث نفذ طيران القوة الجوية بواسطة تشكيل طائرات L159 خمسة ضربات دقيقة، استهدف خلالها 6 أوكار للإرهابيين ودمرتها في جبال […]

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