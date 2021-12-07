2021/12/07 | 17:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اتفق رئيس تحالف العزم، خميس الخنجر، مع رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، على عدم المشاركة الجزئية في مستقبل العراق، مؤكدين على بناء منظومة حكومية قوية قادرة على دحر الإرهاب.وذكر الخنجر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خميس الخنجر وبارزاني يتفقان على عدم المشاركة الجزئية في مستقبل العراق المركز الخبري الوطني.

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