2021/12/07 | 17:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يوجه باجراء تحقيقات سريعة وعاجلة لكشف منفذي تفجير البصرة المركز الخبري الوطني.

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