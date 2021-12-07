2021/12/07 | 17:27 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يلتقي رئيس حكومة كردستان ومحور اللقاء مواجهة داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/07 | 17:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يلتقي رئيس حكومة كردستان ومحور اللقاء مواجهة داعش) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يلتقي رئيس حكومة كردستان ومحور اللقاء مواجهة داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).