الصور الأولى لسقوط مروحية عسكرية جنوبي العراق

2021/12/07 | 17:29 - المصدر: وكالة ناس

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الصور الاولى لسقوط مروحية عسكرية في ناحية الرفاعي بمحافظة ميسان

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