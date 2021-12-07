الليرة التركية وسعر الفائدة.. من يكسب الرهان؟

2021/12/07 | 17:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما أسباب انهيار سعر الليرة التركية؟

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