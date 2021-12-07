الكاظمي يوجه بإنجاز تحقيقات دقيقة وسريعة لكشف منفذي تفجير البصرة

2021/12/07 | 17:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بإنجاز تحقيقات دقيقة وسريعة لكشف منفذي تفجير البصرة.

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر، “وجّهنا بإنجاز تحقيقات دقيقة وسريعة لكشف المخططين والمنفذين للتفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف أهلنا في البصرة الحبيبة”.

وأضاف، أن “قواتنا الأمنية البطلة تواجه محاولات خلايا الإرهاب الجبانة بعزيمة، وستقضي عليها في كل أنحاء العراق، ولن تسمح بتهديد أمن شعبنا”.

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