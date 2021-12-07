2021/12/07 | 17:29 - المصدر: بي بي سي
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع بي بي سي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("دنيانا": الحرب وندوبها الخفية) نشر أولاً على موقع (بي بي سي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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