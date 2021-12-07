الكاظمي بشأن تفجير البصرة: وجهنا بتحقيقات دقيقة وسريعة

2021/12/07 | 17:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس الوزراء مصطفى مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بشأن التفجير الذي طال محافظة البصرة وراح ضحيته عدد من المواطنين. وقال الكاظمي في تدوينة تابعها NRT عربية، (7 كانون الأول 2021)، "وجهنا بإنجاز تحقيقات دقيقة وسريعة لكشف المخططين والمنفذين للتفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف أهلنا في البصرة الحبيبة".واضاف، "قواتنا الأمنية البطلة تواجه محاولات خلايا الإرهاب الجبانة بعزيمة، وستقضي عليها في كل أنحاء العراق، ولن تسمح بتهديد أمن شعبنا..الرحمة والخلود لشهداء العراق".

ودان زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، التفجير الذي استهدف محافظة البصرة، فيما دعا الجهات الامنية إلى عدم التراخي.

وقال الحكيم في تدوينة، اطلع عليها NRT عربية، (7 كانون الاول 2021)، انه "فجعنا بسقوط عدد من المواطنين الآمنين ضحايا بين شهيد وجريح بانفجار غادر قرب المستشفى الجمهوري وسط مدينة البصرة، وفيما نعرب عن شديد استنكارنا لهذا الاعتداء الآثم فإننا نحث الجهات الأمنية على عدم التراخي والاطمئنان فذلك يوفر فرصة لخلايا الإرهاب النائمة لاستهداف المواطنين".

وعلق محافظ البصرة اسعد العيداني، الثلاثاء، بشأن اتصال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر به عقب التفجير الذي هز المحافظة.

وقال العيداني، في تدوينة اليوم، (7 كانون الاول 2021)، انه "تلقيت اتصال هاتفي من سماحة السيد مقتدى الصدر بعد الحادث الإرهابي الذي ضرج صباح البصرة الحبيبة بالدماء".

وأضاف، "حيث عزز سماحته من الروح المعنوية لنا ولاهالي البصرة ولاجهزتنا الأمنية البطلة التي طالما تصدت للإرهابيين وفككت الكثير من خلاياهم".

وتابع، انه "نعاهد سماحته وكل الخيرين في بلادنا أن نبقى عيونا ساهرة من أجل المحافظة على ثغر العراق مبتسما دوما".

وفي وقت سابق وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتأهب الأمني والاستخباري لمنع فلول "الإرهاب" من زعزعة الوضع الأمني في البلاد.

وقال المكتب الخاص للصدر في بيان اليوم، (7 كانون الاول 2021)، انه "أجرى سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) اتصالا هاتفيا بمحافظ البصرة السيد أسعد العيداني اليوم الثلاثاء 7 كانون الأول 2021 لمتابعة الخرق الأمني الذي حصل صباح هذا اليوم في المحافظة والذي راح ضحيته مجموعة من المواطنين الأبرياء الشهداء".

وأضاف البيان: "وعرض سماحة القائد (أعزه الله) مساعدته المباشرة لمؤسسات الدولة والقوى الأمنية في المحافظة، مؤكدا على ضرورة وأهمية الاستقرار الأمني في محافظة البصرة لما تمثله من مكانة وطنية وإقتصادية وأمنية لعموم محافظات العراق".

وتابع البيان، انه "من جهة أخرى كانت هناك متابعة مباشرة من سماحة السيد (رعاه الله) لما حصل من أحداث في مدينة (مخمور) داعيا الى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتأهب الأمني والاستخباري لعدم السماح لفلول الإرهاب بزعزعة الوضع الأمني في بلدنا الحبيب".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، حصيلة أولية لتفجير محافظة البصرة وطبيعة الحادث.

وقالت الخلية في بيان اليوم، (7 كانون الاول 2021)، انه "في معلومة أولية تبين خلية الإعلام الأمني عن وقوع حادث تفجير دراجة نارية في تقاطع الصمود في محافظة البصرة".

وأضاف البيان انه "وادى الحادث "وحسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة" إلى استشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية".

وتابع انه "ولا زال خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة يتواجدون في مكان الحادث لتحديد ماهيته وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة الحادث وستعلن الخلية في بيان لاحق تفاصيل اوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية".

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