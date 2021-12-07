بالصور.. سقوط مروحية عسكرية في ميسان

2021/12/07 | 17:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بسقوط مروحية عسكرية،

اليوم الثلاثاء، في محافظة ميسان، دون

معرفة الأسباب.

وقال المصدر، إن المروحية سقطت في ناحية

سيد احمد الرفاعي التابعة لقضاء

الميمونة جنوبي غربي محافظة ميسان.

وأشار

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