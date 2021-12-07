الكاظمي يصدر توجيهات

2021/12/07 | 17:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام

للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم

الثلاثاء، بإنجاز تحقيقات دقيقة وسريعة

لكشف منفذي تفجير البصرة.

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر،

"وجّهنا بإنجاز تحقيقات دقي

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