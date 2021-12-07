الدفاع توضح تفاصيل 'هبوط' طائرة في ميسان

2021/12/07 | 17:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أوضحت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، تفاصيل هبوط طائرة هليكوبتر تابعة لطيران الجيش العراقي بعد تعرضها الى خلل فني، في محافظة ميسان.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "طائرة هليكوبتر نوع مي ١٧ تابعة لطيران الجيش العراقي تعرضت الى عطل فني ادى الى هبوط اضطراري للطائرة بمنطقة الرفاعي في محافظة ميسان".وبينت، أن "الهبوط أسفر عن إصابة طاقم الطائرة إصابات متوسطة، وباشرت الجهات المختصة الآن بالتحقيق لمعرفة اسباب هذا العطل الفني".

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