لارس والآودي - منير المجيد

2021/12/07 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منير_المجيد عرفتهُ في منتصف التسعينات.كنّا نجتمع بتنسيق مبيت في حمّام الساونا بعد الإنتهاء من التمارين الرياضيّة التي، ودعوني أعترف، لم تساهم في إنقاص وزني حينذاك.«لارس» وأنا كنّا الأكثر إهتماماً بتزامن الوقت.



أحاديثنا شملت شؤون العالم وحتّى الكثير من الخصوصيات.كانت عظامه مُصابة في كل مليميتر بالروماتيزم، وقد حشاه الأطباء، لسنوات طويلة، بالأدوية لجعله يستقيم ويقف على رجليه دون معرفة، أو الأخذ بالإ ......





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