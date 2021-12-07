هيثم بن طارق يمنح محمد بن سلمان وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى

2021/12/07 | 17:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح سلطان عُمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى، أحد أرفع الأوسمة العمانية.

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