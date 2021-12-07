الدفاع: اصابة طاقم طائرة هليكوبتر تابعة لطيران الجيش بعد هبوطها في ميسان

2021/12/07 | 17:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، اصابة طاقم طائرة هليكوبتر تابعة لطيران الجيش بعد هبوطها في ميسان.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تعرضت طائرة هليكوبتر نوع مي 17 […]

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