الفتح يصدر بيانا بشأن تفجير البصرة: الإرهاب لازال يمثل التهديد الأكبر لأمن العراق

2021/12/07 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، ان الإرهاب لازال يمثل التهديد الأكبر لأمن العراق، داعيا الحكومة الى متابعة عمل الأجهزة الأمنية والاستخبارية في البصرة والمحافظات الاخرى.وذكر التحالف في بيان تلقاه “المركز […]

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