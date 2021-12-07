2021/12/07 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناظم: مجلس الوزراء حدد السبت المقبل موعداً لإقامة احتفالية ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية ناظم: عملية إعادة لوح كلكامش مع بعض القطع الآثرية الأخرى تعدّ أكبر عمليتي استرداد خلال المدة الماضية ناظم: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يوجه الخارجية بتشجيع العراقيين المهاجرين على العودة طوعياً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يوجه الخارجية بتشجيع العراقيين المهاجرين على العودة طوعياً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يوجه الخارجية بتشجيع العراقيين المهاجرين على العودة طوعياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).