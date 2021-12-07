2021/12/07 | 17:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مجلس الوزراء يصوت على تأمين مبالغ مالية لإيصال التيار الكهربائي إلى مضخات بحيرة الثرثار » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:47

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصوت على تأمين مبالغ مالية لإيصال التيار الكهربائي إلى مضخات بحيرة الثرثار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصوت على تأمين مبالغ مالية لإيصال التيار الكهربائي إلى مضخات بحيرة الثرثار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).