مجلس الوزراء يصدر قرارات تخص ملفين مهمين

2021/12/07 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارات تتعلق بملفي الصحة والكهرباء.

وقال المتحدث باسم المجلس، حسن ناظم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، تابعته (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء قرر تأمين المبالغ المالية لوزارة الصحة لاستكمال متطلبات مستشفى النجف التعليمي".

وأضاف ناظم، أن "مجلس الوزراء صوت ايضا على تأمين مبالغ مالية لإيصال التيار الكهربائي إلى مضخات بحيرة الثرثار، كما خول وزارة المالية لتأمين المبالغ اللازمة لاستكمال مشروع ماء السماوة الكبير".

وتابع، أن "مجلس الوزراء دعا إلى تشجيع الموظفين ومراجعي دوائر الدولة على تلقي لقاحات كورونا".

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