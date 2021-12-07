الصدر يؤيد تعامل لجنة تصحيح مسار

2021/12/07 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ، تأييده تعامل لجنة تصحيح مسار سرايا السلام مع رئاسة الحــشد الشعبي فقط ، مع منع التعامل مع رئاسة اركان الهيئة ومسؤولها (ابو فــدك) ./انتهى5

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