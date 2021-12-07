شرطة ميسان تحرر طفلاً مختطفاً وتلقي القبض على خاطفيه

2021/12/07 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / حررت شرطة ميسان طفلاً مختطفاً في احدى مناطق مدينة العمارة ، مركز المحافظة ، والقت القبض على خاطفيه".وذكر بيان لمديرية الشرطة :" ان الخاطفين هم ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة ، من ضمنهم امرأة ، تم القاء القبض عليهم بعد (24) ساعة من اختطاف الطفل اثر متابعة تحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة ، اثناء مساومة ذوي المخطوف على فدية مالية ، و تم القبض عليهم بالجرم المشهود"./ انتهى

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